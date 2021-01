Capello ne ha per tutti: “La Juventus ha vinto senza Cristiano Ronaldo. E su Theo Hernandez…”

Fabio Capello non le manda a dire dopo la sfida della 16^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus. L’ex mister ha commentato l’1-3 dei bianconeri non risparmiando critiche ad entrambe le squadre ed in particolar modo a Cristiano Ronaldo da una parte e Theo Hernandez dall’altra.

“La Juve ha una rosa ben equilibrata, a volte i cambi fanno la differenza. Al Milan senza tanti giocatori mancavano i cambi, si è vista la rosa meno adeguata”, ha detto Capello a Sky Sport. “La partita l’ha vinta Chiesa, ha fatto la differenza con due gol e un palo. Cristiano Ronaldo? La Juventus ha vinto senza di lui. Una delle sue partite più brutte da quando è alla Juventus, non si è visto”. Critiche anche per i colori rossoneri: “Theo Hernandez? Direi che abbiamo visto che ha avuto qualche difficoltà a marcare nell’uno contro uno”, ha concluso l’ex mister in riferimento al duello tra il terzino e l’esterno bianconero Chiesa, autore di due reti.