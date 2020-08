Capello non ha dubbi: “Il partner perfetto per Cristiano Ronaldo è…”

Fabio Capello non ha dubbi e consiglia la Juventus su chi dovrebbe essere il partner di Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. L’ex allenatore anche dei bianconeri è convinto che il messicano del Wolverhamtpon Raul Jimenez sarebbe perfetto per giocare con il portoghese.

Capello: “È l’ideale per giocare vicino CR7”

Intervistato da ESPN Mexico, Capello ha detto la sua sull’obiettivo di mercato della Juventus: “È un grande giocatore che ha molto talento, ideale per giocare vicino a Cristiano Ronaldo. Alla Juventus Cristiano sente la mancanza di uno come Benzema (suo compagno al Real Madrid ndr), e in tal senso questo giocatore potrebbe essere Jimenez. Il problema della Juventus è che devono vendere qualcuno per poter fare qualche acquisto sul mercato”.

Il messicano del Wolverhampton è valuto dagli inglesi almeno 60 milioni di euro. Cifra che in questo momento la Juventus non pare essere disposta a pagare.

