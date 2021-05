Capello pizzica il Psg e Neymar: “Poco leader e dribbling inutili”

"Non ha mai servito Icardi"

Non è certo passata inosservata la prova del Paris Saint-Germain nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City . Oltre alla grandine in campo, c'è chi si attendeva uno spettacolo diverso, soprattutto dai più talentuosi della squadra: Neymar su tutti. Fabio Capello , negli studi di Sky Sport, ha commentato il successo dei Citizens e la finale conquistata per la prima volta nella storia non risparmiando qualche critica ai giocatori del club parigino.

DURA ANALISI - "Nel City le individualità sono state messe al servizio della squadra. Neymar, invece, ha sempre voluto cercare inserimenti centrali, Icardi non è mai stato servito", ha spiegato Capello sottolineando il tentativo mal riuscito del brasiliano di essere incisivo. "Nel City sono tutti umili, corrono, pressano, si aiutano, puntano a vincere il titolo. Neymar non mi è piaciuto, speravo che desse qualcosa di più, ha cercato dribbling inutili in zone anche sbagliate e ha fatto poco il leader. Non ha preso la squadra e non l'ha condotta verso il traguardo".