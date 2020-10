Capello: “Preoccupato per italiane in Champions. Inter favorita per scudetto ma attenzione al Milan…”

Interessante intervista rilasciata da Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport. L’ex mister ha commentato le vicende del calcio nostrano con particolare attenzione alla corsa scudetto e ai prossimi impegni di Champions League delle italiane. Nelle parole del tecnico qualche preoccupazione per le sfide europee visto anche il weekend strano delle quattro squadre impegnate nella Coppa dalle grandi orecchie.

Capello: campionato e Champions League

Parte subito dall’Europa Capello e non nasconde una certa preoccupazione per la condizione delle squadre italiane: “Sono preoccupato per le quattro squadre italiane impegnate in settimana in Champions. Un punto su dodici ottenuto in questo weekend. Inter, Atalanta e Lazio hanno perso. La Juventus ha pareggiato a Crotone”.

E poi sul campionato: “Penso che in un campionato così incerto, il Milan può avere le sue chance da giocarsi per lo scudetto. La cosa importante è crederci: se tutti seguiranno l’esempio di Ibra, la squadra di Pioli potrà arrivare fino in fondo. La gestione dei momenti difficili sarà fondamentale. Quando indossi una maglia come quella rossonera, devi sempre puntare in alto”. Nonostante le parole sul Diavolo, Capello non torna però sul suo pronostico. “Il derby ci ha detto che l’Inter ha potenzialità enormi e ribadisco il mio pronostico: è la favorita per vincere il campionato, ma Conte deve ritrovare qualche giocatore che in estate era finito sul mercato. Bisogna scuotere l’aspetto mentale e far capire a chi era stato messo in discussione che è parte integrante del progetto attuale”.