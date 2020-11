Capello punge la Juventus e Arthur: “Qualità e idee mediocri…”

Non è piaciuta a Fabio Capello la prova della Juventus in Champions League contro il Ferencvaros. La squadra bianconera ha vinto 2-1 con un gol di Morata allo scadere ma la qualità del gioco espressa non è stata all’altezza delle aspettative. Parlando a Sky, l’ex mister ha speso parole piuttosto critiche verso il club e in particolare un calciatore: Arthur.

Capello punge la Juventus

“Arthur è un calciatore che gioca molto corto, lento e sempre centralmente. Avrà delle qualità tecniche, ma secondo me non ha una visione ampia del gioco”, ha detto Capello che poi si è concentrato in generale anche su tutta la Juventus. “Arthur si è intestardito a cercare la soluzione internamente, quando c’era da aprire il campo e allargare le loro maglie. Però sta crescendo, anche a livello fisico, e non ha demeritato. Però sicuramente bisognava aprire il campo. Questa Juve ha avuto bassa velocità e bassa qualità. Bisogna rischiare di più, troppo elementari, gioco troppo corto. Credo sia stata una Juve mediocre nella qualità e nelle idee, non hanno mai sfruttato gli esterni, non hanno nessun calciatore che apra il gioco con rapidità”.