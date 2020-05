Capello punge: “Milan messo male, come il governo…”

Stoccata di Fabio Capello nei confronti del Milan e del governo italiano. L’ex tecnico, intervenuto a “Un Giorno da Pecora” su Radio 1, si è infatti lasciato andare ad alcune pungenti dichiarazioni. Queste le sue parole raccolte da calciomercato.com.

MILAN E GOVERNO – “I rossoneri? Mi piacerebbe capire dove stiano andando, un po’ come il governo… Chi è peggio? Il Milan ancora non si è mosso, mentre il governo si muove agitandosi da tutte le parti senza avere però una linea ben chiara. Il Milan è quindi paradossalmente messo un po’ meglio”.

RIPRESA – “Io sono per ripartire, per tanti motivi. Innanzitutto ci sono 100mila addetti che lavorano attorno al calcio, poi anche psicologicamente darebbe un po’ di allegria a tutti coloro che avrebbero la possibilità di vedere le partite. La mia idea è questa: fare come in un Mondiale restando chiusi per 40 giorni per concludere la stagione. Sono favorevole anche ai 4-5 cambi, in quanto, giocando ogni tre giorni, favoriscono il recupero. Peccato che questa idea sia stata bocciata”.

