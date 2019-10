Capello rivela: “Volevo Messi alla Juventus…”

Un inizio di campionato scoppiettante, con l’Inter che guida fino a questo momento la classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. E in calendario, proprio domenica prossima, c’è la sfida tra nerazzurri e bianconeri, presentata dagli studi di Sky Sport da Fabio Capello, che ha poi rivelato un retroscena sulla sua esperienza a Torino.

INTER-JUVE – “Sarà una gara interessante per entrambe. La Juventus sarà senza Chiellini contro una squadra che viene in avanti con grande velocità, mentre i nerazzurri dovranno mostrare la stessa personalità avuta fin qui. L’Inter fino ad ora non ha incontrato grandi squadre: ha avuto il derby, ma il Milan di adesso non è una squadra che crea tanti problemi. La partita si deciderà a centrocampo”.

MESSI – “Incontrai Messi per la prima volta quando aveva sedici anni in un trofeo Gamper. Quando entrò in campo mando in delirio il pubblico: io mi avvicinai e chiesi a Rijkaard se avrebbe potuto darcelo in prestito. Loro avevano un problema con i tre stranieri da poter schierare, ma lui mi disse che avrebbero trovato ugualmente il modo per schierarlo…”.