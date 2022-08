Capello: “Ronaldo al Napoli? Scelta tra presente e futuro. Parliamo di fantacalcio”

Cristiano Ronaldo al Napoli potrebbe essere il più grande colpo di scena del calciomercato estivo. Il fuoriclasse è in uscita dal Manchester United e il suo agente Jorge Mendes lo starebbe proponendo a numerosi club europei tra cui gli azzurri. Nella trattiva con i Red Devils potrebbe però essere incluso Victor Osimhen : 100 milioni più il portoghese sarebbe l'offerta del club inglese. In attesa che la situazione si concretizzi, Fabio Capello è intervenuto a Radio anch'io sport sul possibile sbarco a Napoli di CR7. Queste le sue parole:

"De Laurentiis i conti li sa fare bene, è questione di soldi e prospettive. Con Ronaldo c'è il presente ma non la prospettiva futura, con Osimhen c'è la prospettiva. Che Ronaldo non faccia gruppo è chiaro, ma questo è un problema di Spalletti. La velocità rispetto a Osimhen non c'è più, ma con due colpi può risolvere la partita ed ha più qualità rispetto. Parliamo di fantacalcio".