Capello scettico su de Ligt: “Dicono non stia bene, ma in realtà…”

Ancora una volta fuori dai titolari. Matthjs de Ligt, centrale della Juventus, è stato escluso dall’undici di partenza da Maurizio Sarri. Anche contro il Cagliari Demiral e Bonucci sono stati i centrali dall’inizio alla fine del match.

Ennesima esclusione che, secondo i rumors, sarebbe dovuta a qualche problemino fisico. Non per Fabio Capello. L’ex tecnico, parlando a Sky, ha espresso le proprie perplessità sul mancato recente utilizzo dell’olandese.

ADATTAMENTO – “De Ligt non sta bene? Dicono così, ma…”. Questo le parole di Capello che spiega il proprio scetticismo: “Bisogna dargli il tempo per capire il nuovo sistema di gioco e la nuova mentalità. Platini ci ha messo sei mesi alla Juventus”. Mentre sul centrocampo visto nella gara contro il Cagliari ed in particolare su Ramsey e Rabiot: “Per me sono due grandi giocatori ma non sono ancora al top della condizione. Rabiot non gioca da sei mesi, è molto alto e ha bisogno di tempo per entrare in forma”.