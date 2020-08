Capello sicuro: “Thiago Silva può fare 2 anni in Serie A con… la sigaretta in bocca”

Una gara con pochi errori. Thiago Silva, nonostante l’età, si conferma un difensore di assicura affidabilità. La partita in Champions League del suo Psg contro l’Atalanta lo conferma. Al termine del torneo, però, il brasiliano saluterà Parigi. Il suo futuro, ancora oggi, resta comunque incerto. Diversi i rumors di mercato sul suo conto e Fabio Capello, ex mister e ct, ha voluto “fargli da sponsor” magari immaginandolo di nuovo in Serie A.

Capello: “Thiago Silva in Italia con la sigaretta in bocca”

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita di Atalanta-Psg, Capello si è soffermato sul capitano dei franci nonché ex Milan Thiago Silva: “Se avessi bisogno di un difensore, prenderei Thiago Silva”, ha detto l’ex mister. “Per due anni ancora il campionato di Serie A se lo fa con la sigaretta in bocca. La Fiorentina? È un bel pensiero…”. Insomma, per il tecnico il centrale brasiliano può dire decisamente la sua nel campionato italiano. Qualche squadra gli darà un’occasione? Staremo a vedere…

