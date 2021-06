Capello: “Spero De Bruyne non recuperi. Jorginho simbolo dell’Italia”

Parla l'ex mister e CT

AVVERSARIO - "Il Belgio non si sembra una squadra che gioca a viso aperto. Gioca su Lukaku. E poi, mi dispiace per lui, ma spero che De Bruyne non recuperi. Sarebbe stato molto più difficile col Portogallo per via della loro tecnica. Avendo tanta qualità e tanti ricambi, penso che l'Italia possa andare avanti", ha detto Capello che poi ha detto la sua su CR7 eliminato. "Cristiano Ronaldo? Non è lo stesso di qualche anno fa ma fa sempre tutto per far vincere la sua squadra. Penso sia stato un colpo per lui uscire dall'Europeo".