Capello su Klopp: “Quel gesto a fine gara. Dopo troppi anni in una squadra…”

Il parere dell'ex mister italiano sulla reazione del manager Reds dopo la vittoria in Champions League sull'Ajax.

Un gol di Matip all'89' ha regalato i primi 3 punti in questa Champions al Liverpool contro l'Ajax (2-1) nella seconda giornata del girone. A fine partita, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha festeggiato sotto la Kop con grande voglia ma soprattutto con un profondo sospiro di sollievo. Proprio di questo gesto ha parlato negli studi di Sky Fabio Capello .

"Il Liverpool deve recuperare e ritrovarsi. C'è da lavorare molto. Abbiamo visto Klopp pensieroso, non esultare così tanto quanto ci aveva abituato quando la squadra convinceva. Adesso deve pensare e quando c'è da pensare, mi piace", ha esordito Capello .

Ancora sul gesto di Klopp che con la mano si è "scrollato di dosso la pressione", l'ex mister italiano ha aggiunto: "Che sospiro! Una squadra abituata a vincere, che vede che ci sono difficoltà. Ripeto c'è da pensare e da ritrovare lo spirito. Questo pubblico di Anfield ti spinge. Qualcuno parlava della crisi del settimo anno di Klopp? Tenere la squadra sulla corda, come fa lui con l'intensità. Anche con tutta la fantasisa che vuoi, fare esercizi nuovi ecc diventa difficile. Io l'ho provato: dopo 5 anni, dico è gia tanto. Un allenatore deve andare via perché non riesce più ad esprimere quella forza che vorrebbe dare e diventa difficile".