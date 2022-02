Capello: “Verratti MVP dopo Mbappé. Messi? E’ triste”

Il commento dell'ex mister

TOP E FLOP - "Verratti, se non ci fosse stato Mbappé, sarebbe stato in assoluto il migliore in campo. Ha giocato con una padronanza assoluta", ha spiegato Capello. Un parere poi anche su Messi la cui prestazione è stata altalenante: "Messi non può essersi perso in sei mesi. Durante la gara non è riuscito a fare nemmeno un dribbling, per me è triste".