Capodanno col botto per Balotelli: manovra sbagliata con l’auto e…

Mario Balotelli ancora protagonista in macchina. La sua 500 è finita nel garage sbagliato a causa di una manovra errata. Secondo il Brescia non c’era il bomber alla guida ma un suo amico.

L’episodio sarebbe avvenuto la scorsa notte e l’attaccante bresciano o chi guidava la vettura avrebbe avuto qualche problema di manovra: anziché parcheggiare a casa sua, si sarebbe trovato in un’abitazione limitrofa davanti al cancello sbagliato. Un piccolo errore che lo ha fatto tornare a casa a piedi. In mattinata un carro-attrezzi ha recuperato la sua vettura liberando la strada. Nulla di particolare dunque per Super Mario, ma indubbiamente un Capodanno curioso quello di Balotelli…