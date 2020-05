Capozucca: “Motta e Milito scambiati per Bonucci, Meggiorini e Acquafresca”

Il calcio riserva spesso storie incredibili: colpi di scena sul mercato, richieste assurde da parte dei giocatori. Affari riusciti e altri meno. Sicuramente, rientra tra queste circostanze l’operazione che portò all’Inter due grandissimi giocatori che hanno scritto la storia del club nerazzurro: Diego Milito e Thiago Motta. A raccontarla è stato il dirigente Stefano Capozucca.

Dal Genoa all’Inter: la trattativa raccontata da Capozucca

L’Inter del Triplete deve molto al Genoa che ha dato due dei giocatori più decisivi degli anni d’oro nerazzurri. Diego Milito e Thiago Motta sono stati perni della squadra Mourinho e sono arrivati a Milano grazie ad un affare che ha visto coinvolti diversi altri calciatori. A parlanrne è stato, ai microfoni di PianetaGenoa1893.net, il dirigente Stefano Capozucca, all’epoca tesserato del Genoa. Il ds è tornato sull’affare che nel 2009 ha cambiato poi le sorti dell’Inter che, solamente la stagione dopo, vinse tutto. “Nell’operazione io ho preso Riccardo Meggiorini, Leonardo Bonucci per un milione e che poi abbiamo rivenduto a 16 alla Juventus, e a nove milioni Robert Acquafresca, giocatore che ho voluto a tutti i costi perché aveva fatto bene a Cagliari”, ha raccontato il direttore. Una trattativa, però, che non ebbe successo sulla sponda Grifone: “Solo che Gian Piero Gasperini (all’epoca mister rossoblù ndr) mi diceva di non essere totalmente convinto. Infatti, visto il rendimento del giocatore, mi ha massacrato per tutto l’anno. Aveva ragione, fu una delusione”.

Nuovo affare: Pinamonti

Dal passato al presente, con un altro nome che potrebbe, in futuro, scrivere pagine importanti della storia del Genoa e dell’Inter: Andrea Pinamonti. “Io credo molto in lui, l’ho visto un anno a Frosinone”, ha detto il dirigente. “Credo possa aver sentito la pressione del Genoa, giocare in rossoblù non è semplice. Mi ricordo che Muzzi mi disse che è un ragazzo che ci sa fare, poi quando sono arrivate le prime critiche ha ceduto per primo sotto il peso delle responsabilità. Però ha tanto mercato con molte squadre che lo cercano in questo momento. Secondo me torna all’Inter e andrà da un’altra parte”.