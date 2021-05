Caputo ci crede: “Sto bene. Adesso Europa ed Europeo…”

L'attaccante del Sassuolo vuole essere protagonista nelle ultime due giornata di campionato e non solo

Redazione ITASportPress

Francesco Ciccio Caputo vuole tornare ad essere l'arma in più del suo Sassuolo in questo finale di stagione. Due gli obiettivi personali e di squadra che il centravanti si è messo in testa: l'Europa con i neroverdi e l'Europeo con la maglia della Nazionale.

Lo ha dichiarato lo stesso bomber barese, che su Instagram, ha aggiornato il suo "pubblico" e i fan del club sul proprio status fisico dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi due mesi. Contro la Juventus, nell'ultimo turno, non ha giocato, ma spera di poterlo fare col Parma, prossimo appuntamento di campionato per la squadra di mister De Zerbi: "Mi sento bene, la condizione è pienamente recuperata", ha esordito Caputo sul social network. "Ho due chiari obiettivi ...EUROPA ED EUROPEO... a testa alta...#nevergiveup", il suo messaggio.

Da capire quali possibilità abbiamo il centravanti di essere nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Mentre in Serie A, sarà lotta fino alla fine con la Roma per il settimo posto. E con un Ciccio Caputo in più, il Sassuolo può sognare.