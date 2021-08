Caputo dal sogno infranto dell’Europeo al Mondiale con l’Italia: “Ci credo”

L'attaccante del Sassuolo vuole fare di tutto per andare in Qatar nel 2022

Redazione ITASportPress

Francesco Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, riparte da dove aveva lasciato e questa volta insegue un altro sogno: il Mondiale in Qatar 2022. Nel corso di un’intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport, il centravanti ha manifestato tutta la sua delusione per non essere riuscito a conquistare l’Europeo di questa estate ma ha anche ammesso di essere convinto di potersi giocare le proprie carte in vista del torneo invernale del prossimo anno.

EURO 2020 - "Non dirò bugie, ci ho pensato più di una volta che potevo essere lì (all'Europeo ndr): c’ero fino a marzo. E ci ho pensato ancora di più l’11 luglio, perché vincere l’Europeo non mi capiterà mai più. No, non è stato facile assorbire questa cosa", ha detto Caputo. "Ci ho creduto fino alla fine: mi ero vaccinato con gli altri, vedevo uno spiraglio. Non so quale sia stato il pensiero di Mancini per non convocarmi, ma io a lui devo comunque dire grazie: la Nazionale me l’ha regalata lui. E avere tre compagni del Sassuolo a Wembley mi ha fatto passare un po’ di delusione: era come se lì ci fosse anche pezzo di me".

MONDIALE - La carica e l'entusiasmo per tornare protagonista in Azzurro però c'è: "Mondiale? Assolutamente sì, io non smetto di sognare. Bisogna sempre saper ripartire e io sarò più motivato e cattivo di prima, pure per riprendermi quel posto. Mancini ha detto varie volte che ho caratteristiche diverse da Immobile e Belotti: so legare il gioco della squadra, attacco bene gli spazi. Poi è sempre il campo che parla, io adesso lo so ancora meglio: negli ultimi due mesi non ho potuto giocare abbastanza e questo ha pesato tanto", ha commentato Caputo.