Carlo Mazzone compie 83 anni: “Regalo più bello? State a casa”

Carlo Mazzone compie 83 anni. L’allenatore romano verrà per sempre ricordato per quella folle corsa sotto la curva atalantina durante il derby con il Brescia del 30 settembre 2001. Ma non solo, Carlo Mazzone ha lasciato ottimi ricordi in qualsiasi squadra abbia allenato.

STATE A CASA – Nel giorno del 83esimo compleanno, Carlo Mazzone ha chiesto un regalo “particolare”: “Oggi è il mio compleanno ed è la festa dei Papà. Se volete farmi un regalo restate a casa nei prossimi giorni. Quante volte vi ho spronato a farvi venire allo stadio con la pioggia e con la neve, ma oggi vi esorto a non uscire, più di quando abbiamo giocato quelle grandi partite del passato. Oggi più che mai bisogna vincere o come diceva Costantino: “Oggi sa da vince”. Bisogna combattere e solo uniti riusciremo a ottenere la vittoria”.