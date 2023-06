Carnevali: “Frattesi? Peccato non voglia la Premier. Era offerta importante”

Carnevali, in tale ottica, ha spiegato: "Speriamo che abbia sempre più pretendenti ma non dipende dalla prestazione di ieri (in Nations League con l'Italia ndr). Abbiamo fatto incontri con più squadre, non solo con l'Inter. Quello che posso dire è che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società. Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier, visto che era una delle proposte più importanti".