Carragher attacca CR7: “Fa il contrario di Messi per essere diverso”

Meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Anche Jamie Carragher si è trovato a fronteggiare l’annosa questione su quale sia più grande tra i due fuoriclasse. L’ex difensore inglese del Liverpool ha risposto in un’intervista a Caughtoffside: “La tattica di Cristiano Ronaldo è molto astuta, secondo me. Sa che è sempre stato visto appena alle spalle di Messi. E quindi pensa: ‘Posso dire che ho vinto il campionato in tutti questi Paesi, che sono stato capocannoniere in tutti questi Paesi e che ho più frecce al mio arco…’. Penso anche che lui probabilmente faccia l’opposto di quel che fa Messi per provare a definirsi un po’ diverso. Non penso che Franco Baresi o Paolo Maldini siano meno validi come difensori perché non hanno mai lasciato il Milan. Quindi questo non cambia la mia idea su Messi che non lascia il Barcellona. Perché dovrebbe farlo? Sarebbe stupido”.

NUMERO UNO -Insomma secondo Carragher non c’è dubbio: Leo Messi è indiscutibilmente il migliore al mondo. L’ex difensore ne è convinto:”E’ in un top club, è il migliore in quella squadra, è il migliore in Europa. Il migliore affronta il migliore nelle più grandi occasioni e questo è quello che fa, quindi non ascolto altre opinioni. Complimenti a Ronaldo e ben fatto, ma non è qualcosa per cui criticare Messi”.