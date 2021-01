Carragher e l’eterno dilemma: “Messi il migliore, ma rispetto di più Cristiano Ronaldo perché…”

Meglio Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? L’eterno dilemma degli ultimi anni del calcio mondiale ha visto tanti esperti provare a rispondere a questa domanda. La Pulce argentina o il fuoriclasse portoghese? L’ultimo, in ordine cronologico, ad aver risposto a tale quesito è stato l’ex calciatore e difensore del Liverpool Jamie Carragher. Intervenuto al Pure Football Podcast come riporta anche il Daily Mail, l’ex atleta ha detto la sua sulla sfida tra i campionissimi.

Carragher: “Messi il migliore ma ho più rispetto per CR7 perché…”

“Messi o Ronaldo? Messi fa quello che gli altri giocatori non possono fare. Penso di pensarla come la gran parte delle persone in tal senso”, ha esordito Carragher facendo i complimenti al 10 argentino. “Tuttavia, forse ho più rispetto per Cristiano Ronaldo. Il motivo è che lui ha un talento incredibile, ma è stato il suo modo di pensare, la sua concentrazione, il suo ritmo di lavoro nel corso del tempo che lo hanno reso quello che è”.

E ancora: “Questa sua mentalità è ciò che gli ha permesso di salire ad un altro livello. Quando pensi che il portoghese sia finito o che Messi abbia fatto qualcosa di incredibile, beh Cristiano fa qualcosa di altrettanto speciale. Penso che per lui non deve essere stato facile perché tutti parlavano solo di Messi all’inizio, quando ancora CR7 era allo United. E anche all’inizio al Real”.