Carragher: “Kvaratskhelia prossima stagione con la maglia del Real Madrid”

Il Napoli ieri ha vinto la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League sul terreno dell'Eintracht Francoforte e come al solito uno dei protagonisti è stato il 22enne Khvicha Kvaratskhelia. L'ex giocatore del Liverpool e dell'Inghilterra Jamie Carragher ha condiviso le sue impressioni sul centrocampista georgiano: "Penso che Kvaratskhelia sia il giocatore più interessante in Europa. La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid", ha detto Carragher a CBS Sports. Naturalmente il presidente Aurelio De Laurentiis si augura che resti a Napoli il georgiano che in questa stagione ha segnato 12 gol e fornito 15 assist in 25 partite in tutte le competizioni.