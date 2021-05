Carragher: “Le big spagnole volevano Superlega perché non possono competere col calcio inglese”

L'ex difensore è estremamente soddisfatto della forza messa in mostra dalle squadre inglesi

CALCIO INGLESE "THE BEST" - In Champions League sarà Chelsea vs Manchester City. In Europa League, invece, Villarreal contro Manchester United. Tre squadre su quattro inglesi e, l'unica rimasta non è certo una top potenza spagnola. Ecco perché Jamie Carragher non bada alla forma e commenta: "Se torniamo alla storia della Superlega, ora diventa chiaro perché i giganti spagnoli sono così ansiosi di creare un nuovo torneo. Semplicemente non possono competere con la Premier League inglese", ha detto l'ex difensore. "Non si tratta solo del livello del calcio, ma anche di soldi e allenatori. Tuchel, Guardiola, Klopp lavorano lì. La Premier League è il posto dove andare e il resto d'Europa è in ritardo su questo punto".