Carragher rivela: “Messi mi ha scritto che sono un asino perché…”

L'ex difensore racconta un retroscena privato con La Pulce

L'ex difensore del Liverpool, parlando al Friday Night Football su Sky, ha rivelato che La Pulce gli ha scritto qualcosa di non troppo carino come conseguenza di un discorso fatto da lui ad inizio stagione: "Avevo detto che non ero molto convinto che Cristiano Ronaldo al Manchester United fosse un bell'affare. E avevo detto che lo stesso valeva per Lionel Messi al Paris Saint-Germain", ha spiegato Carragher ricordando le sue parole. "Ecco, penso che Messi non sia rimasto troppo contento perché mi ha scritto in privato e sostanzialmente mi ha dato dell'asino (donkey)". Poi, con tono assolutamente di rispetto: "Caro Messi, dato che vedi questa trasmissione posso dirti che io ti amo assolutamente e che sei il migliore di tutti i tempi e io rispetto a te ero un asino. Ma detto questo, non hai giocato così bene la scorsa stagione e la Copa America vinta non basta per metterti in questa squadra dei migliori al posto del mio Salah", ha concluso facendo riferimento alla sua formazione top del 2021.