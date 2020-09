Carraro riaccende le polemiche: “La Juventus ha vinto 36 scudetti”

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è tornato a parlare della questione che da ormai diverso tempo è sempre al centro delle polemiche: i reali scudetti della Juventus. Le parole di Carraro sono destinare a fare molto rumore nei prossimi giorni, visto che l’ex dirigente ha approssimato per difetto riguardo ai titoli italiani dei bianconeri. E i tifosi della Juventus non prenderanno benissimo le dichiarazioni dell’ex numero uno della FIGC…

“GLI SCUDETTI DELLA JUVENTUS? SONO 36”

“La Juventus ha 36 scudetti, discorso chiuso. Ci sono le prove, una decisione del tribunale oltre alle sentenze che testimoniano il fatto. Il club bianconero ha fatto una transazione con la Federazione e la pena inflitta alla Juventus è stata accettata, mentre i bianconeri avrebbero potuto ricorrere al TAS. Questa è la realtà dei fatti, sentire dire che la Juventus ha più titoli è sbagliato, non è così”. Così Carraro ha parlato a Radio Kiss Kiss della questione scudetti del club torinese.

