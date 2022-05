Carvajal punge Salah: “Spero non gli pesi perdere ancora la finale di Champions”

Aria di sfida tra il Real Madrid e il Liverpool

Ore di vigilia per Real Madrid e Liverpool che domani si affronteranno per la finale di Champions League. Si sta parlando tanto di potenziale vendetta da parte dei Reds dopo la gara del 2018 che vide appunto gli inglesi essere sconfitti dai Blancos. Dopo le parole di Salah che aveva fatto riferimento proprio al desiderio di rimediare a quella gara, ecco Dani Carvajal , che sponda madrilena, accende ancora di più il confronto.

SICUREZZA - Parlando ad ABC, l'esterno del Real ha detto: "Non so se Salah o il Liverpool siano in vena di vendetta. È vero che quando perdi una finale di Champions vuoi sempre avere una seconda possibilità contro quella stessa squadra per batterla", le parole di Carvajal a cui si aggiunge anche: "Speriamo che non sia un peso importante per Salah perdere una seconda finale di Champions League contro il Real Madrid...".