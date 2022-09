Carvajal, tentata rapina nella sua casa: i ladri avevano sbarre di ferro

Brutto episodio per il calciatore del Real Madrid che non era presente nella sua abitazione al momento del tentato furto.

Spiacevole disavventura e grande spavento per Dani Carvajal. Il giocatore del Real Madrid ha denunciato un tentato furto subito martedì all'alba nella propria abitazione nella capitale spagnola. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico El Confidencial poi ripreso da altri media spagnoli come Marca, due persone con sbarre di ferro avrebbero tentato l'irruzione nella casa del difensore, in quel momento assente, alle 2 del mattino dello scorso 30 agosto.