Casemiro ammette: “Questo non è il mio vero nome. Ecco cosa è successo”

Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro. Questo il nome per intero del centrocampista brasiliano ora al Manchester United . Tutti lo conoscono come Casemiro ma, come è facile intuire, c'è un'evidente cambio di lettere una E al posto di una originale I.

A raccontare come mai da anni il brasiliano si faccia chiamare così è stato il diretto interessato alla BBC: "Non mi chiamo Casemiro. In realtà il mio nome non è quello che conoscete, ma Casimiro. Il primo anno al San Paolo, i magazzinieri sbagliarono maglia durante una gara, mettendo la 'e' al posto della 'i' e io giocai bene. Allora dato che sono superstizioso, ho detto loro 'lasciate stare così, perché le cose stanno andando bene’. In realtà il mio nome sarebbe Carlos Henrique Casimiro, ma va bene così".