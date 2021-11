Casemiro: “Benzema merita il Pallone d’Oro. Ancelotti? Mi stupisce per un motivo”

Parla il centrocampista brasiliano dei Blancos

Lunga intervista rilasciata da Casemiro a ESPN . Il centrocampista del Real Madrid e del Brasile ha affrontato diversi argomenti e soffermandosi su alcuni compagni di squadra in maglia Blancos.

REPARTO - "È un privilegio giocare per il più grande club del mondo e penso che capirò quello che ho fatto solo quando tutto questo sarà finito. Giocare insieme a Luka Modric e Toni Kroos per tanti anni è un privilegio, lo racconterò ai miei nipoti: ho giocato con due giocatori eccezionali, due icone del calcio".

MISTER - Sulle differenze tra Zidane e Ancelotti: "Ogni allenatore ha il suo metodo di lavoro e fortunatamente ci stiamo adattando molto bene al metodo di Carlo Ancelotti, come abbiamo fatto a lungo con Zidane. Ma voglio sottolineare un punto in particolare che dà fascino al lavoro di Ancelotti: è un uomo di 62 anni, che ha già conquistato tutto, ma la sua determinazione e la sua voglia di vincere e di mettere a disposizione la sua esperienza è incredibile ".

PARAGONE - Infine un pensiero su chi è più forte tra lui e N'Golo Kanté: "Vorrei ricordare che Kanté, nonostante sia un giocatore straordinario, occupa una posizione diversa, con più libertà di attacco. Il primo centrocampista difensivo del Chelsea è Jorginho. Inoltre devo ricordare che ci sono altri giocatori di altissimo livello in questo ruolo, come Busquets e Fabinho. Personalmente sono contento di essere considerato tra i migliori e continuo a lavorare per migliorare sempre di più".