Casemiro, niente Brasile per colpa… del dente del giudizio

Guaio per il centrocampista verdeoro che salterà gli impegni della Nazionale

Il Brasile dovrà fare a meno di uno dei perni più importanti della squadra: Casemiro. Il centrocampista non prenderà parte alle sfide che la Nazionale verdeoro affronterà in questi giorni contro Venezuela, Colombia e Uruguay per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Il motivo è tanto bizzarro quanto... normale. Il calciatore del Real Madrid, infatti, è alle prese con il dente del giudizio che, evidentemente, non gli dà tregua.