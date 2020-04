Casemiro si racconta: “Da piccolo a volte non avevo da mangiare. Vincere la Liga? Penso a sconfiggere il coronavirus…”

Ora è tra i centrocampisti più forti del mondo e, sicuramente, anche tra i più ricchi. Casemiro, giocatore brasiliano del Real Madrid, si è raccontato da cima a fondo nel corso di una diretta Instagram con alcuni bambini di Save the Children.

Il classe 1992 ha parlato di calcio, ma soprattutto delle sue origini e del difficile momento che l’intera popolazione mondiale sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus: “Vogliamo vincere LaLiga? Sicuramente lo vogliamo, così come vogliamo vincere la Champions League ma ora non sto pensando a questo. Sto pensando di vincere la lotta contro il coronavirus. Penso che se tutti fanno la loro parte, questa è la cosa più importante”. “La prima partita, quella più importante, è contro il coronavirus. È un momento delicato per tutti e dobbiamo vincere questa sfida”.



INFANZIA – A proposito di momenti complicati, Casemiro è tornato ai tempi in cui era piccolo, raccontando i suoi problemi: “La mia infanzia è stata complicata e umile”, ha ammesso il brasiliano. “Molte volte non avevo niente da mangiare, non avevo modo di allenarmi e dovevo camminare anche per sette o dieci chilometri”, ha concluso il giocatore blancos.