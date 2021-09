Casertana, arrivato l’ok Figc per la D

La Samb invece, dopo il no alla richiesta di Bucci al ricorso alla stessa norma, cerca nuove strade

Spiraglio di luce per la Casertana che dopo la bocciatura dalla C, ripartirà dalla quarta serie con la stessa proprietà: l’aveva già deciso il Tar e adesso la Figc ha accettato attraverso l’art. 52 delle Noif. La Samb invece, dopo il no alla richiesta di Bucci al ricorso alla stessa norma, cerca nuove strade: il sindaco ha richiamato gli imprenditori che erano stati battuti nel primo bando. Buone chances infine per l’ok alla Serie D del nuovo Athletic Carpi.