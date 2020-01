Casillas, a marzo la decisione sul futuro: ritiro o… MLS

Iker Casillas deciderà il suo futuro nei prossimi mesi. Il portiere spagnolo del Porto, in fase di recupero dopo che nella primavera del 2019 aveva subito un infarto durante un allenamento, farà la sua scelta probabilmente nel mese di marzo quando avrà un nuovo parere medico sulle sue condizioni.

Lo riporta il Daily Mail che scrive come Casillas, attualmente giocatore ma anche figura di dialogo tra calciatori del Porto e società, potrebbe anche decidere di continuare a giocare altrove. Nonostante secondo il tabloid inglese la scelta più scontata sembri essere quella del ritiro – anche per via delle condizioni di salute di sua moglie Sara Carbonero – esiste la possibilità di vedere il portiere ex Real Madrid giocare ancora in MLS dove ha ricevuto delle proposte.

All’ex numero uno della Spagna, come noto, era stata proposta anche la presidenza della federazione calcistica iberica. Diverse opzioni, dunque per lui. Il mese di marzo sarà decisivo per il suo futuro.