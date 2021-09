Casillas apre centro allenamento portieri a suo nome a Dubai

Nuova attività per l'ex portiere

Come riporta AS , si tratta del primo centro di allenamento per portieri all'estero dello spagnolo che, in collaborazione con l'ex collega Michel Salgado e la sua squadra, la Fursan Hispania FC, ha deciso di avviare questo progetto per formare nuovi giovani professionisti.

EMOZIONE - "Ho sempre sognato di restituire qualcosa al mio sport che mi ha dato tutto", ha detto l'ex portiere. "Per questa ragione ho aperto un centro dedicato allo sviluppo di portieri di talento. Nonostante il fatto che il centro allenerà i portieri, il nostro compito principale è trovare buoni giovani calciatori e svilupparli come professionisti ma soprattutto come persone", ha affermato Casillas. "Questo progetto per me è come una seconda vita", ha concluso lo spagnolo.