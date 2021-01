Casillas consiglia Donnarumma e punge il Milan: “Vada a giocare in un club più importante in questo momento”

Iker Casillas consiglia a Gianluigi Donnarumma un futuro lontano dal Milan. Come un fulmine a ciel sereno, l’ex portiere del Real Madrid ha dichiarato attraverso il proprio account Twitter di voler vedere il giovane estremo difensore rossonero in un club, in questo momento, più importante di quello nel quale si trova.

“A mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione”, ha detto Casillas poi precisando: “Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo un club con più importanza in Europa in questo momento”. Casillas ha da poco appeso le scarpe al chiodo ufficialmente ma chiaramente rimane molto legato a quello che era il suo ruolo di estremo difensore. Evidentemente il talento del giovane italiano merita di brillare nei migliori palcoscenici del mondo. E se lo dice uno come lo spagnolo… c’è da credergli.