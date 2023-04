Casillas: “Ho pensato di giocare in Italia. Serie A? Era diventata un po’ noiosa”

L'ex storico portiere spagnolo si è raccontato tra mercato, sana competizione con Buffon e un pensiero sulla Serie A.

Interessante intervista rilasciata a DAZN a Diletta Leotta in "Missione Spagna' da Iker Casillas, storico ex portiere della Spagna così come di Porto e Real Madrid. L'ex estremo difensore si è soffermato sulla sua carriera, la sana rivalità vissuta negli anni con Buffon ma anche sulla Serie A.

BUFFON - "Il mio rapporto con Buffon? Molto buono. Avevo 14-15 anni e mi ricordo che Gigi aveva debuttato a 17-18. Avevo per lui quell'invidia che si ha tra portieri. Le nostre carriere sono state molto simili. Abbiamo iniziato entrambi molto giovani in grandi squadre. Lui sta continuando a giocare a calcio, e la verità è che è un merito enorme. Finché si diverte ed è contento, chiaramente gli auguro di continuare a giocare".

RETROSCENA - Non manca un pensiero alla Serie A nella quale Casillas ha ammesso di aver pensato, una volta, di voler giocare: "Sì, ci ho pensato. In Italia ci sono molte grandi squadre Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio... Però quando sei al Real Madrid... Io ho massimo rispetto per tutte le squadre, ma il Real Madrid è il Real Madrid. Quando sei nella squadra più importante della storia, soprattutto per me che sono di Madrid, è difficile pensare di cambiare".

CAMPIONATO - Infine un pensiero sull'attualità del torneo italiano: "Mi piaceva molto quando ero giovane. Parlo di 25 anni fa, quando era il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po' noioso, ma ora con squadre come Napoli, Milan e Inter che hanno fermato quel dominio della Juve. Beh, penso sia un bene per il calcio italiano".