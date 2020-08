Casillas, Mourinho saluta il portiere dopo l’addio al calcio: “È un portiere storico. Le divergenze sono lontane, oggi siamo amici”

Oggi è arrivata la notizia del ritiro di Casillas, lo storico ex portiere del Real Madrid. Tra i tanti grandi allenatori avuti dal portiere spagnolo c’è stato Josè Mourinho, anche se il rapporto con lo Special One non fu dei migliori.

LE PAROLE DI MOURINHO

Il tecnico spagnolo ha parlato dell’addio al calcio di Casillas tra le pagine di As: “Iker è un portiere storico, abbiamo avuto momenti difficili a causa della mia decisione professionale, non personale. La sua intelligenza e maturità ci hanno fatto sempre rispettare l’un l’altro e anni dopo siamo stati anche in grado di coltivare un’amicizia onesta. Tutti sanno che quando l’ho tirato fuori dalla squadra, c’è stato qualche confronto. Non direi che si trattava di ego se non di un problema tra il capitano del Real Madrid e l’allenatore del Real Madrid. Non è stato facile per me prendere quella decisione e per lui accettarla”