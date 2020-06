Casillas: “Quattro spagnoli avrebbero meritato il Pallone d’Oro…”

Parla Iker Casillas e lo fa ricordando la sua grande carriera ricca di vittorie e trofei. L’ex portiere anche della Nazionale spagnola si è soffermato ai microfoni di AS su alcuni momenti con il Real Madrid raccontando anche un aneddoto con Sergio Ramos al momento della vittoria della Decima, la decima Champions League dei blancos. Ma non solo. Casillas ha fatto i nomi dei suoi connazionali che avrebbero meritato nel corso della carriera l’ambito Pallone d’Oro.

Casillas: l’aneddoto con Sergio Ramos

Il portiere ex Real Madrid ha vissuto momenti incredibil in carriera e uno di questi è la conquista della famosa Decima. A proposito del successo in Champions League, Casillas ha raccontato: “Vincere quel trofeo è stato un sollievo. Dare quella gioia ai fan, dopo tanta sofferenza. In Europa abbiamo vissuto anni difficili e quella vittoria è stata una liberazione”. E ancora ha rivelato cosa disse a Sergio Ramos subito dopo il triplice fischio: “Gli dissi ‘Sei un fottuto mostro, gigante’. Rester sempre l’uomo che ha consegnato la Decima al Real Madrid. Poi gli diedi anche un bacio”.

I 4 spagnolo da Pallone d’Oro

Ma tra un ricordo e un altro, ecco anche un pensiero per i suoi connazionali che avrebbero meritato il Pallone d’Oro nel corso della loro carriera: “Un giocatore spagnolo che avrebbe dovuto vincere il trofeo? Senza dubbio Raul, Xavi, Iniesta e Sergio Ramos“, ha risposto senza esitazione Casillas. Insomma, un campione che ha anche un occhio di riguardo per i suoi ex compagni. L’ex portiere è stato campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola.