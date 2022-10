Caso Casillas-Puyol, De Roon non ci sta: “I social confermano, il problema è…”

"Aspettiamo il giorno in cui questo non farà più notizia": il post social del centrocampista.

Eppure, il post resta e in tanti non hanno creduto alla versione dei fatti resa dallo spagnolo. Il brutto siparietto, purtroppo, resta e anche Marten De Roon , centrocampista dell' Atalanta , ha voluto dire la sua criticando aspramente non tanto Casillas e Puyol, quanto ciò che si è creato attorno.

Sui social, l'olandese della Dea ha commentato non solo il pareggio dei suoi contro l'Udinese ma anche questo episodio: "Sì, siamo in testa alla classifica (per ora). Ancora più importante, i social media oggi mostrano ancora quanto siamo lontani dalla realtà. Che Casillas sia stato hackerato o meno: vedo troppi post lontani (fuoriluogo ndr). Aspettiamo il giorno in cui tutto questo non farà più notizia, perché in realtà è proprio questo il problema...".