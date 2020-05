Caso Floyd, anche Mbappé protesta: “Giustizia per George!”

La vicenda di George Floyd ha suscitato diverse polemiche in tutto il mondo. Il video dell’assassinio del giovane da parte di due poliziotti è diventato virale, scatenando indignazione e rabbia per l’ingiustizia commessa ai danni del ragazzo, che, pur essendo ammanettato, è stato soffocato dagli agenti. Anche Kylian Mbappé ha deciso di condannare l’episodio, schierandosi a favore di chi in queste ore protesta per avere giustizia. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha postato un commento emblematico via Twitter: “Giustizia per George Floyd”.