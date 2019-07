Caso Griezmann, il presidente dell’Atletico Madrid attacca il Barcellona: “Abbiamo le prove. Deluso dal giocatore…”

Sta facendo molto discutere il trasferimento di Antoine Griezmann dall‘Atletico Madrid al Barcellona. Il club blaugrana ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante francese, ma il Colchoneros non ci stanno e chiedono 200 milioni.

Secondo quanto afferma l’ambiente madrileno, infatti, il Barcellona si sarebbe accordato con il giocatore quando la clausola sul contratto era ben superiore ai 120 milioni ed è per questo che vogliono il rispetto, e il pagamento, di quella somma.

ATTACCO – A promettere battaglia e confermare che la questione non finirà qui, è stato il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il numero uno dei Colchoneros ha parlato a RAC1 mettendo paura ai blaugrana: “Se il club ha fatto questa affermazione è perché ha prove“, ha detto il presidente in riferimento alla volontà del suo club di richiedere 200 milioni e non 120 (la clausola da 200 milioni scadeva l’1 luglio ndr). E poi sul giocatore ha continuanto: “Griezmann? Sono deluso dall’atteggiamento del giocatore, perché voleva andarsene e non ci ha detto nulla fino all’ultimo minuto”.