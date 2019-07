Caso Griezmann, “vince” l’Atletico Madrid: il Barcellona pagherà la clausola

Se sul campo è abituato ad avere la meglio, sul mercato il Barcellona ha dovuto chinare il capo.

Antoine Griezmann diventerà infatti sì un giocatore dei blaugrana, ma l’addio all’Atletico Madrid si consumerà solo attraverso il pagamento della clausola rescissoria, il cui valore dal 1° luglio è sceso da 200 a 100 milioni di euro.

Come riporta Marca, sono stati vani tutti i tentativi della società blaugrana di trattare sulla cifra e anche di proporre il pagamento a rate. L’Atletico è stato irremovibile e alla fine i campioni di Spagna si sono dovuti arrendere.

Sembra quindi rientrare lo scontro tra i due club che si stava paventando dopo il comunicato dell’Atletico pronto a multare il giocatore qualora non si fosse presentato nel giorno del raduno per iniziare gli allenamenti.

Dal canto proprio il Barça ha ribadito il proprio no all’inserimento nell’affare di Nelson Semedo, l’esterno difensivo portoghese richiesto espressamente da Diego Simeone per tamponare la partenza di Juanfran, ma ritenuto indispensabile da Valverde e dalla società per la prossima stagione.