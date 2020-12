Caso Pogba, Raiola furioso contro la Bild: “Campione di fake news”

Sta facendo molto discutere ciò che accade attorno al nome di Paul Pogba. Dopo le fumantine parole di Mino Raiola, suo agente, relativamente all’addio del francese al Manchester United, sui vari tabloid e periodici sportivi del mondo si è scatenata una vera e propria campagna relativa alle possibili destinazioni del giocatore. In Germania, invece, prima di parlare di mercato, si sono soffermati sul rapporto proprio tra il Polpo e il suo procuratore.

La Bild aveva parlato di una “rottura” tra le parti dopo l’intervista di Raiola sul futuro del francese. Pronta la smentita del diretto interessato.

Raiola contro la Bild: “Campioni di fake news”

Ha voluto dire la sua con un emblematico post social Mino Raiola rispendendo ogni parola al mittente. Dura la foto pubblicata dal potente agente in merito alle vicende legate a Pogba: “Congratulazioni Bild. Come sempre campioni di fake news. Incredibile le cose false che circolano”, ha lasciato scritto in un’immagine il procuratore.