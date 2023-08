Caso Rubiales, scende in campo anche il Governo spagnolo

Nella giornata di martedì ha preso parola sul tema addirittura Pedro Sánchez, presidente ad interim del Governo spagnolo, che ha pronunciato parole di condanna nei confronti del dirigente: "Le giocatrici hanno fatto di tutto per vincere, ma ci sono stati alcuni comportamenti come quello del signor Rubiales che ci ricordano che esiste ancora molta strada da fare. Quello che abbiamo visto è inaccettabile e le scuse del signor Rubiales non bastano e non sono nemmeno adeguate”.

Provvedimenti in vista, quindi? Il calcio spagnolo ha già preso posizione attraverso Iker Casillas, che invoca le dimissioni di Rubiales. Di contro, la Fifa, come noto, non vede di buon occhio interventi della politica sulla sfera calcistica.

Sanchez non esclude nulla e fa capire che il compito del Governo sia quello di fare da portavoce del popolo: “Ci vorranno ulteriori chiarimenti. Destituire Rubiales? La Federazione non appartiene al Governo spagnolo, le cariche vengono assegnate dagli associati, che dovranno fare di più per chiarire comportamenti inaccettabili, che non sono in linea con ciò che pensa la maggioranza degli spagnoli. La sola richiesta di scuse non è sufficiente, occorre essere più chiari e decisi".