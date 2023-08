Caso Samardzic senza fine: botta e risposta tra il padre e Pimenta

Intervistato da Sportitalia il padre del giocatore ha scaricato la colpa per l’affare saltato proprio su Pimenta: "L’Inter ha fatto un errore, quello di condurre tutta la trattativa e chiudere l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. Ha trattato con Rafaela Pimenta, ma io l'ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter. Lazar voleva l’Inter”.

“Pimenta voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso - ha aggiunto Mladen - Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter e abbiamo visto che c'era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto, ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione senza di lei. Noi non abbiamo nulla di cui pentirci e comunque non abbiamo fretta. Lazar ha solo 21 anni…”.

Ovviamente opposta la versione di Pimenta, che ha ricostruito i fatti attraverso una nota con la quale ha risposto a Samardzic sr: "Mi dispiace che il papà di Samardzic abbia giustificato le sue decisioni con questi argomenti, ma per me parlano i fatti. Dall’incontro avuto con lui e la moglie insieme a Kolarov nel mio ufficio a Montecarlo, alle tante chiamate fatte insieme ai diversi club, alla sua richiesta rivolta all’Udinese di parlare direttamente con me. E ancora: il nostro appuntamento insieme presso la sede dell’Inter, gli ok dati all’Inter, i brindisi con lui e la moglie in un hotel di Milano, la videochiamata con il figlio per organizzare le visite mediche, l’arrivo di altri famigliari e del cameraman per le riprese video. Dopo tutto questo, il papà ha avanzato delle richieste che io non condividevo nella sostanza e nella forma e in quel momento ho deciso di farmi da parte".