Arrivano nuovi particolari relativamente alla vicenda dell’esame di Luis Suarez per acquisire la cittadinanza italiana. Dalle ultime indiscrezioni, pare che possa essere in qualche modo un maggiore coinvolgimento della Juventus. Infatti, al momento, l’avvocato Luigi Chiappero, storico legale del club bianconero, e la collega Maria Turco sono stati chiamati dalla procura di Perugia per incontrare i pm che indagano sulla questione.

Caso Suarez, i legali della Juventus interrogati dalla Procura di Perugia

Un esame “farsa”: in questo modo lo hanno definito i magistrati. Tutto pur di consentire all’attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana. In queste ore, Chiappero e Turco sono stati chiamati e ascoltati come persone informate sui fatti: la Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’università Olivieri, che è invece indagato. Chiappero, dal canto suo, ha assistito ad una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

Nelle prossime ore potrebbero essere chiamati per essere interrogati anche Federico Cherubini e Fabio Paratici.

