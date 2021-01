Caso Suarez, parla la ministra De Micheli: “Amica di Paratici e juventina ma niente reato…”

Emergono nuovi dettagli in merito all’esame “farsa” sostenuto da Luis Suarez lo scorso 17 settembre a Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Come noto, nell’inchiesta è coinvolta la Juventus che ha trattato in estate l’attaccante uruguaiano all’epoca in uscita dal Barcellona. Sotto i riflettori, fra i vari passaggi della vicenda, c’è anche quello che vede coinvolti Fabio Paratici, dirigente bianconero, e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, concittadina e amica d’infanzia del dirigente bianconero che si dice abbia chiesto di velocizzare alcune pratiche per rendere possibile l’acquisto del giocatore.

Caso Suarez: parla la ministra De Micheli

Intervenendo a The Breakfast Club su Radio Capital, la ministra De Micheli ha parlato dei contatti con Paratici e del rapporto nella vicenda: “Non ho commesso nessun reato. Mi dispiace essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online”, ha tenuto a precisare la donna.

E ancora: “Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina. Sono stata una ministra che è sempre rimasta con la schiena dritta davanti a tutti i poteri forti, mi è dispiaciuto leggere certe banalità. Da juventina dispiaciuta non sia arrivato Suarez? Sul piano sportivo ho le mie opinioni. Quello che mi è dispiaciuto davvero è come sono stata trattata ma non è niente di nuovo”.