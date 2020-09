Caso Suarez, spunta la promessa della Juventus all’Università: “Ci manderanno i Primavera”

L’esame di Luis Suarez per avere la cittadinanza italiana continua a far parlare. Nonostante il procuratore capo della Procura di Perugia abbia deciso di fermare le indagini a causa di ripetute violazioni del segreto istruttorio, la vicenda prosegue si arricchisce di ulteriori dettagli come una presunta promessa della Juventus nei confronti dell’Universita che sarebbe confermata dalle intercettazioni.

Caso Suarez: spunta un accordo con la Juventus

Come riportato dal Corriere della Sera, lo scorso 11 settembre il direttore dell’Università per stranieri di Perugia, Simone Olivieri, parlando con Lorenzo Rocca, il docente che poi avrebbe dovuto esaminare l’attaccante uruguaiano per fargli ottenere la cittadinanza italiana, avrebbe svelato la possibilità di fare un accordo con la Juventus che avrebbe garantito nuovi studenti molto speciali: “Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera”.

Parole che andrebbero dunque a confermare le sensazioni avute in precedenza con la “promessa” dell’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da anni legale del club bianconero, che avrebbe fatto intendere della possibilità di creare una collaborazione duratura con la società torinese.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL