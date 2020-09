Caso Suarez, spuntano telefonate con la Juventus e una promessa…

Ci sarebbero nuove informazioni e nuove intercettazioni relative al caso legato all’esame di italiano di Luis Suarez dello scorso 17 settembre. Nonostante, come dichiarato dalle autorità che compioni le indagini, la Juventus non sarebbe in alcun modo indagata, spuntano delle telefonate del legale della Vecchia Signora proprio ai responsabilità dell’Università per Stranieri di Perugia con tanto di… promessa per il futuro.

Caso Suarez: telefonate con la Juventus

Secondo alcuni indiscrezioni del Corriere della Sera, sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero alcune conversazioni tenute dal Direttore Generale dell’ateneo Simone Olivieri che, tramite la mediazione di un amico, entra in contatto con l’avvocatessa Maria Turco, che lavora nello studio di Luigi Chiappero, storico legale della Juventus. Nella serie di telefonate, i due si sarebbero accordati sulle modalità di svolgimento dell’esame, per avere la certezza che Suarez passasse.

Ma non solo. Si parla di una presunta promessa con tanto di frase che farebbe intendere come, in futuro, sarebbero stati portati presso l’Università altri calciatori extracomunitari che potrebbero avere necessità di sostenere l’esame di italiano per poter essere tesserati. Proprio questo passaggio potrebbe portare i magistrati ad ipotizzare il reato di corruzione e delegare ulteriori verifiche sul caso.