Caso Valbuena, chiesto processo per Benzema

Cinque anni dopo il caso che sconvolse la Francia e di fatto costò la Nazionale a Karim Benzema, si torna a parlare del “Valbuena Gate”.

Secondo quanto riporta Le Parisien, infatti, l’attaccante del Real Madrid è stato infatti rinviato a giudizio con l’accusa di estorsione per le immagini “rubate” all’allora compagno di Nazionale. Benzema è sospettato di aver incitato Mathieu Valbuena a pagare dei ricattatori che minacciavano di pubblicare il video. Insieme a Benzema saranno processate altre quattro persone. Assolto invece Djibril Cissé, che era sospettato di essere complice.

Il ricatto del mistero

Lo scorso dicembre la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato da Benzema che contestava l’iniquità dell’inchiesta.

I fatti presero il via nel giugno 2015, quando Valbuena aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150.000 euro, affinché non venisse diffuso un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali.

Benzema avrebbe confessato tutto nel novembre del 2015, notizia però sempre smentita dal legale del giocatore.